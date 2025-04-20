Τραγωδία στην Κένυα: Λιοντάρι κατασπάραξε κοπέλα 14 ετών

Ένα 14χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από λιοντάρι στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS).

Το παιδί αρπάχτηκε από ένα συγκρότημα κατοικιών σε ένα ράντσο δίπλα στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας.

Τον συναγερμό σήμανε ένας άλλος έφηβος και οι δασοφύλακες της KWS ακολούθησαν τα ίχνη μέχρι τον κοντινό ποταμό Mbagathi, όπου βρήκαν τη σορό της μαθήτριας του δημοτικού.

Το λιοντάρι δεν έχει βρεθεί, αλλά η KWS δήλωσε ότι είχε στήσει παγίδα και είχε αναπτύξει ομάδες έρευνας για να αναζητήσουν το ζώο.

Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Το Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και φιλοξενεί ζώα όπως λιοντάρια, βουβάλια, καμηλοπαρδάλεις, λεοπαρδάλεις και τσιτάχ.

Είναι περιφραγμένο από τρεις πλευρές για να εμποδίσει τα ζώα να περιφέρονται στην πόλη, αλλά είναι ανοιχτό προς το νότο για να επιτρέπει στα ζώα να μεταναστεύουν μέσα και έξω από την περιοχή.

Ενώ τα λιοντάρια έρχονται συχνά σε σύγκρουση με τους ανθρώπους στην Κένυα, ιδίως για τα ζώα, δεν είναι σύνηθες να σκοτώνονται άνθρωποι.

Πέρυσι, πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένα λιοντάρι άρπαξε ένα σκυλί ροτβάιλερ από ένα άλλο σπίτι κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι.

Η KWS ανέφερε επίσης ότι ένας 54χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ελέφαντα το Σάββατο. Το περιστατικό συνέβη στην κεντρική χώρα Nyeri, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Ναϊρόμπι.

Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου πέθανε από τα τραύματά του.

Η Paula Kahumbu, επικεφαλής της ομάδας προστασίας WildlifeDirect, δήλωσε ότι οι θάνατοι δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά και κάλεσε την KWS να βελτιώσει «τις εκτιμήσεις κινδύνου και να διασφαλίσει την ακριβή, σε πραγματικό χρόνο, επικοινωνία της κίνησης και της συμπεριφοράς της άγριας ζωής, ιδίως σε γνωστές περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως το Savannah Ranch», όπου σκοτώθηκε ο 14χρονος.

Είπε επίσης ότι όλα τα καταφύγια, οι κατασκηνώσεις και οι οικιστικές αναπτύξεις κοντά σε περιοχές όπου ζουν άγρια ζώα θα πρέπει «να είναι εξοπλισμένα με συστήματα αποτροπής αρπακτικών – συμπεριλαμβανομένων φώτων, συναγερμών, ασφαλών περιφράξεων και ψεκασμών κατά των αρπακτικών».

«Η πρόληψη είναι η πρώτη και καλύτερη γραμμή άμυνάς μας», πρόσθεσε.

