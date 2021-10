Τουρκία – Υπόθεση Καβαλά: Ο Ερντογάν χαιρέτισε την ανακοίνωση των πρεσβειών

Σε εξέλιξη βρίσκεται κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο στην Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την απέλαση ή μη των πρέσβεων 10 συμμαχικών χωρών επειδή ζήτησαν την αποφυλάκιση του ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά. Σε μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι πρεσβείες αρκετών δυτικών χωρών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία επισημαίνουν ότι συνεχίζουν να τηρούν το Άρθρο 41 της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις περί μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών στις οποίες φιλοξενούνται. Ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε την ανακοίνωση των δυτικών πρεσβειών.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για προσπάθειες αποσόβησης της διπλωματικής κρίσης, που θα οδηγούσε την Άγκυρα σε διεθνή απομόνωση.

Embassies of the US and several other countries in Turkey announced that they abide by the Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which calls on the envoys not to interfere in the internal affairs of the states they serve in https://t.co/kXLQhhc6R3 pic.twitter.com/LVSQ5ZhPvD

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 25, 2021