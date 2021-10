Τουρκία – Δυτικοί πρέσβεις: Απείλησε τον Ερντογάν με παραίτηση ο Τσαβούσογλου για να μην απελαθούν

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό μετά την απόφαση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απελάσει 10 δυτικούς πρέσβεις αγνοώντας τις προειδοποιήσεις για αντίποινα που δεν θα άντεχε η εύθραυστη οικονομία.

To πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν παραμένει ανένδοτος για τους 10, επειδή ζήτησαν την αποφυλάκιση του ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά.

Αμερικανικές εφημερίδες επισημαίνουν ότι στους 10 συγκαταλέγεται και ο ακόλουθος των ΗΠΑ, και μιλούν για υποχώρηση μπροστά στην απειλή του Μεβλούτ Τσαβούσογλου να παραιτηθεί αν γίνουν οι απελάσεις.

Turkey's president stepped back on Monday from a threat to expel 10 Western ambassadors, averting a diplomatic storm that analysts were warning would bring economic disaster upon Turkey and a lasting rupture in the NATO alliance. https://t.co/X87RxI6GsU

— The New York Times (@nytimes) October 25, 2021