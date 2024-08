Τουρκία: Συνελήφθη γυναίκα που επέκρινε την απαγόρευση του Instagram

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε χθες, Δευτέρα, τη σύλληψη μιας γυναίκας με κατηγορίες για υποκίνηση μίσους και εξύβριση του προέδρου αφού επέκρινε την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, έγινε γνωστό από τον τηλεοπτικό σταθμό Habertuk και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η Τουρκία απέκλεισε την πρόσβαση στο Instagram στις 2 Αυγούστου υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν συμμορφώνεται με τους τουρκικούς «νόμους και κανονισμούς» και με τις ευαισθησίες της τουρκικής κοινής γνώμης. Ήρε την απαγόρευση το Σάββατο, αφού ανακοίνωσε πως το μέσο αυτό, το οποίο ανήκει στη Meta Platforms, συμφώνησε να συνεργασθεί με τις αρχές για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κυβέρνησης.

#TurkeyWatch🇹🇷:



After Instagram agreed to address Turkey's concerns, the Turkish Government restored the country's access to Instagram following a 9-day ban. pic.twitter.com/0mqPBMpIcN