Τουρκία – Ρωσία: Συνελήφθη στην Αλικαρνασσό ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση στη Μόσχα

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τετάρτη τη σύλληψη ενός ατόμου που θεωρείται ύποπτο για συμμετοχή στην έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα, ένα περιστατικό που άφησε δύο τραυματίες και θεωρείται «ιδιαίτερα σημαντικό» από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες ωστόσο δεν κοινοποίησαν τα ονόματα των θύματα ή το κίνητρο πίσω από την επίθεση, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο τρομοκράτης υπεύθυνος της βομβιστικής επίθεσης στη Ρωσία συνελήφθη στην Αλικαρνασσό» (Bodrum), δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια στο X. Μετέδωσε βίντεο με τη σύλληψη ενός άνδρα που επέβαινε σε λευκό αυτοκίνητο από ένοπλους και πολιτικούς πράκτορες.

The arrest of the perpetrator of the Moscow car bombing in Türkiye



🔹 The Minister of Interior of Turkey announced the arrest of the car bomber of a high-ranking intelligence officer of the Russian army in Bodrum, Turkey. pic.twitter.com/v0CUTnCr5w