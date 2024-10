Τουρκία: Πέντε οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία – Το PKK «δείχνει» πίσω από το χτύπημα η κυβέρνηση

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε βαριά κατάσταση, είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην περιοχή Καχραμανκαζάν στα περίχωρα της Άγκυρας.

Νεκροί είναι και δύο δράστες, μία γυναίκα και ένας άντρας. Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του, προκειμένου να μεταβούν στην TUSAS, ή αλλιώς ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry), όπως είναι ευρύτερα γνωστά διεθνώς με την αγγλική της ονομασία.

O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), δηλώνοντας ότι «πάντα δίνουμε στα μέλη του ΡΚΚ την τιμωρία που τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα».

«Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Καζάν της Ρωσίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS καταδίκασε την επίθεση και σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η τρομοκρατική ενέργεια κατά της TUSAS, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια άθλια επίθεση και έχει στόχο την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τα αμυντικά μας επιτεύγματα, τα οποία αποτελούν την επιτομή του ιδανικού μας για την «πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία».

«Το έθνος μας πρέπει να γνωρίζει ότι τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στην Τουρκία θα σπάσουν οριστικά, καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα κακόβουλο κέντρο δεν θα μπορέσει να επιτύχει τις φιλοδοξίες τους» προσέθεσε.

Με τον Τούρκο πρόεδρο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Συμμαχίας στην Τουρκία.

Η είδηση της επίθεσης έγινε γνωστή λίγο πριν από τη συνάντηση στο Καζάν του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επίσης καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τους νεκρούς.

«Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας εναντίον όλων των τρομοκρατικών στοιχείων και των δυνάμεων που τα στηρίζουν, τόσο εντός όσο και εκτός (της Τουρκίας). Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις εθνικές αμυντικές ικανότητές μας και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στα κέντρα που στοχεύουν την Τουρκία και στους πληρεξουσίους τους να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους εναντίον της χώρας μας» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Η επίθεση προκάλεσε την καταδίκη του υπουργού Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου καθώς και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος ηγείται του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματου (CHP).

Στην ΤUSAS, την κορυφαία τουρκική αμυντική βιομηχανία, κατασκευάζονται μεταξύ άλλων τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ANKA και Aksungur, τα επιθετικά ελικόπτερα Atak, τα ελικόπτερα γενικής χρήσης Gökbey, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürkuş, τα ελαφρά μαχητικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürjet και βρίσκεται υπό ανάπτυξη το τουρκικής κατασκευής μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

Την 1η Οκτωβρίου του 2023, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση στο κεντρικό κτήριο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας της τουρκικής Αστυνομίας στην Άγκυρα, που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών. Ο ένας δράστης σκοτώθηκε ανατινάζοντας τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του, ενώ αστυνομία πυροβόλησε τον άλλον δράστη προτού προλάβει να ολοκληρώσει την επίθεση αυτοκτονίας. Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε το PKK.

Παρότι αρχικά δεν είχε γίνει γνωστός ο αριθμός των τρομοκρατών και γινόταν αναφορά για τρεις ίσως και περισσότερους, πλέον όλα τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για δύο.

Οι δύο τρομοκράτες έφτασαν σε μια είσοδο του συγκροτήματος μέσα σε ένα ταξί, το οποίο είχαν κλέψει. Μόλις βγήκαν άνοιξαν πυρ και κατευθυνθήκαν προς το συγκρότημα.

Μάλιστα ακούστηκε έκρηξη στην είσοδο, όπως φαίνεται και σε πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα social media, πιθανότατα από πυροδότηση κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι δύο τρομοκράτες έφεραν βαρύ οπλισμό και σακίδια που μπορεί να περιείχαν εκρηκτικά. Κάμερες ασφαλείας μάλιστα έχουν καταγράψει την είσοδο των δύο ενόπλων με το πρόσωπο του άνδρα να φαίνεται καθαρά.

Το προσωπικό της εταιρείας κατευθύνθηκε σε καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν στις εγκαταστάσεις και ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση και ακούγονταν συνεχώς πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Η τουρκική κυβέρνηση επέβαλε περιορισμό στη δημοσιοποίηση ειδήσεων σχετικά με το χτύπημα για να μην «προωθούν την τρομοκρατία».

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνης της επίθεσης.

Έχει ήδη ξεκινήσει και έρευνα από έναν εισαγγελέα και έξι αντιεισαγγελείς, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τούντς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων».

Νωρίτερα, η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία και εξέφρασε δια του Υπουργείου Εξωτερικών τα συλλυπητήριά της για τα θύματα της επίθεσης.

Με ανάρτηση του στο Χ το ΥΠΕΞ σημείωσε πως «η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα» και τόνισε ότι «η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».

