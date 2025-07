Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε καζίνο της Νεβάδα – Υπό κράτηση ένας ύποπτος

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλα τρία τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (28/7) σε καζίνο στην πόλη Ρίνο της Νεβάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης άνοιξε πυρ έξω από το καζίνο Grand Sierra Resort εναντίον πολλών ατόμων πριν συλληφθεί.

BREAKING: Multiple people shot at casino in Reno, Nevada; suspect is in custody, police say pic.twitter.com/E7EFtLsTKN