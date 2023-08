Τουλάχιστον 25 νεκροί στην πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στη Ρωσία

Ο απολογισμός των θυμάτων πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων στη νότια περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυξήθηκε στους εικοσιπέντε νεκρούς,, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης Νταγκεστάν Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram έκανε λόγο για 12 νεκρούς και πενήντα τραυματίες.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο από την πλευρά του για εξήντα τραυματίες στην καταστροφή στη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της περιφέρειας Νταγκεστάν, στην Κασπία Θάλασσα, στον Καύκασο.

Η πυρκαγιά είχε φθάσει σε έκταση τα 600 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως επιτόπου επιχειρούν 260 πυροσβέστες.

Αεροσκάφος-ασθενοφόρο Ιλιούσιν Il-76 στάλθηκε εσπευσμένα από τις ρωσικές αρχές στη Μαχατσκαλά για να παραλάβει τους πιο σοβαρά τραυματίες και να τους μεταφέρει στη Μόσχα, πάντα κατά το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η καταστροφή εκτυλίχθηκε στις 21:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε πρατήριο που βρίσκεται πάνω σε ομοσπονδιακό οδικό άξονα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Μέλικοφ, ο οποίος τόνισε πως διενεργείται έρευνα για τα «αίτια και τον τύπο της έκρηξης».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλέστηκε η ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια μέσω Telegram, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα προτού εξαπλωθεί στο πρατήριο.

