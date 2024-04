Τότεναμ: Άνδρας δολοφονήθηκε έξω από το γήπεδό της – Κανονικά ο αγώνας με τη Νότινγχαμ

Ένας άντρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, έπεσε νεκρός έξω από το γήπεδο της Τότεναμ, το βράδυ του Σαββάτου (6/4) μετά από μαχαιριά.

Η λονδρέζικη ομάδα με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε το συμβάν, όμως ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Νότιγχαμ Φόρεστ που είναι να γίνει απόψε (7/4, 20:00).

«Μετά από ένα περιστατικό στο οποίο ένα άτομο έχασε τη ζωή του, κάνουμε τα πάντα για να διευκολυνθεί η έρευνα της Αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία είναι υψίστης σημασίας.

Ο σημερινός αγώνας της Premier League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ωστόσο ολόκληρη η οδός Northumberland Park Road και η Vicarage Road, καθώς και το βόρειο άκρο της λεωφόρου Worcester, θα παραμείνουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια.

Θα ενημερώσουμε τους οπαδούς όσο και όποτε μπορούμε και θα τους ζητήσουμε να είναι υπομονετικοί.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος και όλους όσους επλήγησαν», αναφέρει η ενημέρωση της Τότεναμ.

