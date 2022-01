Τόνγκα: Tσουνάμι χτύπησε τα νησιά του Ειρηνικού λόγω έκρηξης υποθαλάσσιου ηφαιστείου – Συγκλονιστικές πρώτες εικόνες

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στην Τόνγκα με αποτέλεσμα αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων. Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η έκρηξη στις 06.10 ώρα Ελλάδας του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, με απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων βόρεια της Νουκουαλόφα, της πρωτεύουσας της Τόνγκα, προκάλεσε τσουνάμι 1,2 μέτρου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τα αυστραλιανά εδάφη.

Κύματα τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκαν από τους μετρητές στην Νουκουαλόφα και κύματα ύψους περίπου 60 εκατοστών στο Πάγκο Πάγκο, την πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας, σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it’s gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc



Οι αρχές στα Φίτζι εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις παράκτιες περιοχές «λόγω ισχυρών ρευμάτων και επικίνδυνων κυμάτων».

Ο Τζέσε Τουισίνου, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Fiji One, ανάρτησε στο Twitter βίντεο στο οποίο φαίνονται μεγάλα κύματα να φθάνουν τις ακτές, με τους πολίτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν με τα αυτοκίνητά τους. «Είναι πραγματικά σκοτάδι σε κάποιες περιοχές στην Τόνγκα και ο κόσμος προσπαθεί να βρει ασφαλές καταφύγιο μετά την έκρηξη», δήλωσε.

Η αμερικανική υπηρεσία προειδοποίησης για τσουνάμι ήρε στη συνέχεια την προειδοποίηση για την Αμερικανική Σαμόα. Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, κύματα τσουνάμι ύψους περίπου 60 εκατοστών παρατηρήθηκαν σε μετρητές που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας ύστερα από την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Τόνγκα.



Στη Νέα Ζηλανδία, η εθνική επιτροπή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων εξέδωσε προειδοποίηση για αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις βόρειες και ανατολικές ακτές, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να καταγραφούν ισχυρά και ασυνήθιστα ρεύματα καθώς και απρόβλεπτα κύματα στις ακτές.

Την Παρασκευή, το ηφαίστειο εξερράγη, εκτοξεύοντας τέφρα και αέρια σε ύψος 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανάρτηση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Τόνγκα στο Facebook.

My family back home (🇹🇴 Tonga)has left our home to seek higher ground against the coming tsunami. Please 🙏 pray for our families and island. pic.twitter.com/GpWTa5eD3i

— Coach Hebron (Loni) Fangupo (@LoniFangupo) January 15, 2022