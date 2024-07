Το χρονικό της κατάρρευσης των συστημάτων της Microsoft – Ποιες εφαρμογές των Windows επηρεάστηκαν

Η βλάβη της Microsoft έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα σε Παγκόσμιο επίπεδο. Οι παράγοντες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι τράπεζες, εταιρείες πληρωμών έως αεροπορικές και σιδηροδρομικές εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα.

Το χρονικό ξεκινάει την Πέμπτη όταν ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός δήλωσε ότι οι πελάτες στην περιοχή των κεντρικών ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με πολλαπλές υπηρεσίες Azure και τη σουίτα εφαρμογών Microsoft 365. Την Παρασκευή 18/09 ανέφερε ότι επηρεάστηκαν διάφορες υπηρεσίες του Microsoft 365 όπως είχε άλλωστε προβλέψει. Μέσα σε αυτές τις βλάβες ήταν και το Teams. Αναφέρει επίσης ότι δεν είναι κάτι που συνέβη πρώτη φορά αλλά έχει συμβεί και στο παρελθόν και συγκεκριμένα το περασμένο Ιανουάριο. Όταν συνέβη αυτό το cloud της Microsoft υπέστη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε υπηρεσίες όχι μόνο το Outlook αλλά και το Teams, κάτι που συνέβη και στην τωρινή στιγμή. Αυτό που είχε αναφέρει η εκείνο το διάστημα η η Microsoft είναι ότι αυτή η κατάρρευση οφειλόταν σε αλλαγή δικτύου.

Μέχρι στιγμής τα προγράμματα που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα είναι τα PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams και το Microsoft 365 admin center. Ενώ τα προγράμματα που έχουν αποκατασταθεί είναι πολύ περισσότερα. Αυτά είναι τα εξής παρακάτω: Microsoft Defender, Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender Experts, Microsoft Intune,Microsoft OneNote,OneDrive for Business,SharePoint Online,Windows 365,Viva Engage,Microsoft Purview.

Αυτό είναι που εμφανίζεται στους χρήστες από το πρόγραμμα Microsoft 365

Το μεγαλύτερο πρόβλημα επικεντρώνεται μέχρι και αυτή την στιγμή στα συστήματα των αεροδρομίων και ιδιαίτερα στις χώρες όπως η Αυστραλία, ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ έχουν ακυρωθεί και πολλές πτήσεις στην Ελλάδα. Η ειδικός σε θέματα ιδιωτικότητας δεδομένων από τη δικηγορική εταιρεία Gordons, Lauren Wills-Dixon, δηλώνει στο Sky News: “Δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία αυτών των διακοπών, αλλά φαίνεται να συνδέονται με τη Microsoft και την Crowdstrike, κάτι που θα εξηγούσε τις διαταραχές σε διάφορους τομείς και παγκοσμίως. Οι διακοπές μπορούν να προκληθούν από διάφορες αιτίες και η Microsoft έχει αναφέρει ένα ‘τεχνικό ζήτημα’ και δεν φαίνεται να συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Όπως όλα δείχνουν ίσως μέσα στις επόμενες ώρες μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε αυτή την βλάβη από την εταιρεία Microsoft. Μιας και η ίδια Microsoft μετά από ανακοίνωση της στην εφαρμογή Χ είπε ότι ερευνά τα αίτια της υπόθεσης.

We’re investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk