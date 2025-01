Tο σύμπαν του 2025: «Ποδαρικό» με πλανητική ευθυγράμμιση – Ακολουθούν εκλείψεις υπερ- πανσέληνοι, πεφταστέρια

Η νέα χρονιά θα φέρει ένα ζευγάρι σεληνιακών εκλείψεων, αλλά μην περιμένετε ανάλογη εξαφάνιση του ήλιου σαν την έκλειψη που γοήτευσε τη Βόρεια Αμερική την περασμένη άνοιξη, αναφέρει το πρακτορείο Associated Press, παραθέτοντας με τα αστρονομικά και κοσμολογικά φαινόμενα του νέου έτους.

Η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου είναι το 2026 αλλά το σύμπαν υποδέχεται το 2025 με «παρέλαση έξι πλανητών» τον Ιανουάριο που θα είναι ορατή για εβδομάδες και στην οποία θα προστεθεί τον Φεβρουάριο και ο μικρός Ερμής.

January 2025 brings a rare sight: six planets aligning, with Mercury joining for seven. Visible starting January 21 after sunset, you can see Venus, Mars, Jupiter, Saturn without gear. Telescope needed for Neptune, Uranus. pic.twitter.com/ytZwiBApJs — Historic Vids (@historyinmemes) November 26, 2024

«Γειτονικοί» μας πλανήτες (Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος) θα σχηματίσουν τόξο από τα μέσα Ιανουαρίου και θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι μετά τη δύση του ηλίου. Τηλεσκόπιο θα χρειαστεί πάντως για τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Σχετικά με τις εκλείψεις, το φεγγάρι θα εξαφανιστεί για περισσότερο από μία ώρα πάνω από τη Βόρεια και Νότια Αμερική στις 14 Μαρτίου.

One of the best shot of Total Solar Eclipse from 08-04-2024. Via NASA pic.twitter.com/G4hb3Xzi3k — Art or Other Things (@ArtorOtherThing) July 18, 2024

Δύο εβδομάδες αργότερα θα ακολουθήσει μερική έκλειψη Ηλίου ορατή από το Μέιν, τον ανατολικό Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ευρώπη, τη Σιβηρία και τη βορειοδυτική Αφρική.

Η κοσμική διπλή έκλειψη θα επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο με μια ακόμη μεγαλύτερη ολική έκλειψη Σελήνης πάνω από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία και μια μερική έκλειψη Ηλίου δύο εβδομάδες αργότερα.

This is probably one of the most epic eclipse video I’ve ever seen!



📹: gizmotrevino pic.twitter.com/NmctOj7GES — Aviation (@webflite) September 22, 2024

Τρεις υπερ- πανσέληνοι αναμένονται φέτος τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Η υπερσελήνη του Νοεμβρίου θα πλησιάσει πιο κοντά στα 356.980 χιλιόμετρα.

Οι μετεωρολόγοι του διαστήματος προβλέπουν περισσότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες που θα μπορούσαν να δώσουν ακόμη περισσότεροβόρειο και νότιο σέλας.

Στις καταιγίδες από πεφταστέρια, οι Περσείδες και οι Διδυμίδες (Geminid) είναι διαχρονικά πρωταγωνιστές τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο, αντίστοιχα. Αλλά βροχές μετεωριτών όπως οι Λυρίδες τον Απρίλιο, οι Ωριωνίδες τον Οκτώβριο και οι Λεωνίδες τον Νοέμβριο.

Πηγή: Associated Press

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS έκλειψηπανσέληνοςπλανήτες