Το προφίλ της Κ. Γκίλφοϊλ που προτείνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μια δικηγόρο και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, η οποία είχε σχέση με τον μεγαλύτερο γιο του, για να υπηρετήσει ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα στην επερχόμενη κυβέρνησή του. Στο μήνυμά της η ίδια αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ιδιαίτερα τιμητική για την ίδια. Τονίζει ότι «οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα βοήθησαν στην ίδρυση της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως πρέσβης, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

«Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Η εκτεταμένη εμπειρία της και η ηγετική της θέση στο δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, μαζί με την κοφτερή της διάνοια, την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό».

Η 55χρονη Γκίλφοϊλ μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων τον Ιούλιο και υπήρξε πιστή σύμμαχος του Tραμπ. Ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αλλά οι δυο τους χώρισαν πρόσφατα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk