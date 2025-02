Το Μεξικό απάντησε στον «οικονομικό πόλεμο» του Τραμπ – Η πρόεδρος διέταξε ανταποδοτικούς δασμούς κατά των ΗΠΑ

Το Μεξικό θα προβεί σε αντίποινα κατά των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με δικούς του δασμούς και άλλα μέτρα, ανακοίνωσε η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Ειδικότερα, η Κλαούντια Σέινμπαουμ διέταξε τον υπουργό Οικονομικών της να εφαρμόσει δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας της, αφού οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στις εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά και το Μεξικό.

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Χ, η Σέινμπαουμ τόνισε ότι η κυβέρνησή της δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, αλλά συνεργασία και διάλογο.

«Το Μεξικό δεν θέλει αντιπαράθεση. Ξεκινάμε από τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών», τονίζει και προσθέτει πως «τα προβλήματα δεν επιλύονται με την επιβολή δασμών, αλλά με συνομιλίες και διάλογο».

«Δίνω εντολή στον υπουργό Οικονομίας να εφαρμόσει το Σχέδιο Β στο οποίο επεξεργαζόμαστε, το οποίο περιλαμβάνει δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μεξικού», γράφει ακόμα στην ανάρτησή της η πρόεδρος του Μεξικού.

Παράλληλα ασκεί έντονη κριτική τόσο στον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και στον Λευκό Οίκο που ανέφεραν ως αιτία των δασμών την αποτυχία του Μεξικού να σταματήσει την είσοδο της φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις συκοφαντίες του Λευκού Οίκου κατά της μεξικανικής κυβέρνησης για συμμαχίες με εγκληματικές οργανώσεις, καθώς και κάθε πρόθεση επέμβασης στην επικράτειά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εάν υπάρχει οπουδήποτε μια τέτοια συμμαχία, είναι στο εμπόριο όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πώληση όπλων υψηλής ισχύος σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, όπως απέδειξε το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους», προσθέτει.

Στη συνέχεια αναφέρεται στο έργο της κυβέρνησής της στους τέσσερις μήνες διακυβέρνησης και όσα έχει κάνει για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης.

«Σε τέσσερις μήνες, η κυβέρνησή μας έχει κατασχέσει περισσότερους από 40 τόνους ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης. Έχει επίσης συλλάβει περισσότερα από δέκα χιλιάδες άτομα που συνδέονται με αυτές τις ομάδες. Εάν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι υπηρεσίες της ήθελαν να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή κατανάλωση φαιντανύλης στη χώρα τους, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να καταπολεμήσουν την πώληση ναρκωτικών στους δρόμους των κύριων πόλεων τους, κάτι που δεν κάνουν, και το ξέπλυμα χρήματος που δημιουργείται με αυτή την παράνομη δραστηριότητα που έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό στον πληθυσμό της», γράφει ακόμα η Σέινμπαουμ.

«Θα μπορούσε επίσης να ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία για την πρόληψη της κατανάλωσης αυτών των ναρκωτικών και τη φροντίδα των νέων, όπως κάναμε στο Μεξικό. Η χρήση και η διανομή ναρκωτικών είναι ένα πρόβλημα στη χώρα σας και είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Επιπλέον, η επιδημία των συνθετικών οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από την αδιάκριτη συνταγογράφηση φαρμάκων αυτού του τύπου, εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), όπως αποδείχθηκε από τη δίκη εναντίον μιας φαρμακευτικής εταιρείας», αναφέρει ακόμα.

«Το Μεξικό όχι μόνο δεν θέλει να φτάσει η φαιντανύλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πουθενά αλλού. Επομένως, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταπολεμήσουν εγκληματικές ομάδες που διακινούν ναρκωτικά και προκαλούν βία, πρέπει να εργαστούμε μαζί με ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά πάντα υπό τις αρχές της κοινής ευθύνης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και πάνω απ’ όλα, του σεβασμού της κυριαρχίας, που είναι δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Για τον σκοπό αυτό, προτείνω στον Πρόεδρο Τραμπ να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας με τις καλύτερες ομάδες δημόσιας υγείας και ασφάλειας», συμπληρώνει.

Στην επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ αντέδρασε και ο Καναδάς με τον πρωθυπουργό της χώρας, Τζάστιν Τριντό να σημειώνει ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη.

