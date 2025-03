Το Κρεμλίνο δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξο» για την εκεχειρία με την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δηλώνει πω είναι «συγκρατημένα αισιόδοξο» μετά τις συνομιλίες για εκεχειρία με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε μήνυμα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρότασή του για κατάπαυση του πυρός Ουκρανία μέσω του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ και ότι υπήρχαν λόγοι για «συγκρατημένη αισιοδοξία».

Ο Πούτιν είχε συνομιλίες αργά το βράδυ με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μόσχα, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι «σε γενική αλληλεγγύη» με τον Τραμπ για την Ουκρανία, αλλά ότι υπήρχε πολλή δουλειά να γίνει.

🚨 BREAKING: TRUMP SIDELINES TOP ENVOY AT RUSSIA’S REQUEST 🚨



NBC News reports that President Trump has removed Keith Kellogg, his special representative for Russia and Ukraine, from high-level peace negotiations—allegedly at Putin’s request.



The Kremlin reportedly saw Kellogg… pic.twitter.com/FmdIlm530o