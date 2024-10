Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Δαμασκό – Το ΕΡΤNews στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή του προαστίου Mezzah, στο δυτικό τμήμα της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί, μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, από την εν λόγω επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

⚠️Breaking : Israel reportedly targeted in broad daylight a residential area hitting 3 story building in Syria’s capital city of Damascus .



🔴 Reports confirm that there are civilians casualties with huge material damage as you can clearly see !! #Iran #Syria #Damascus