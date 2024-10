To Iσραήλ ανακοίνωσε στοχευμένη χερσαία επιχείρηση με την ονομασία «Βέλη του Βορρά » στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι οι χερσαίες δυνάμεις άρχισαν «περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ» στη συνοριακή περιοχή του νότιου Λιβάνου. Σε ανακοίνωσή του o IDF ανέφερε ότι οι στόχοι βρίσκονταν σε χωριά κοντά στα σύνορα που «αποτελούσαν άμεση απειλή για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ». Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό υποστήριξαν τις χερσαίες δυνάμεις με πλήγματα ακριβείας σε στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση. Η περιοχή στο βόρειο Ισραήλ που περιλαμβάνει τρεις κοινότητες χαρακτηρίστηκε «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη», τα λιβανέζικα στρατεύματα αποσύρθηκαν από αρκετές θέσεις στα νότια της Λιβάνου, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις περιορισμένης κλίμακας.

«Σύμφωνα με την απόφαση του πολιτικού συμβουλίου, πριν από λίγες ώρες, οι IDF άρχισαν περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιδρομές με βάση ακριβείς πληροφορίες εναντίον τρομοκρατικών στόχων και υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα και αποτελούν άμεση απειλή για τις ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ.



Οι IDF επιχειρούν σύμφωνα με ένα μεθοδικό σχέδιο που καθορίστηκε από το Γενικό Επιτελείο και τη Βόρεια Διοίκηση, για το οποίο οι στρατιώτες των IDF εκπαιδεύτηκαν και προετοιμάστηκαν τους τελευταίους μήνες.



Η ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό των IDF υποστηρίζουν τις χερσαίες δυνάμεις με πλήγματα ακριβείας σε στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις αυτές εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του πολιτικού κλιμακίου. Η επιχείρηση “Βόρεια Βέλη” θα συνεχιστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης και παράλληλα με τις μάχες στη Γάζα και σε άλλα πεδία.» ανέφεραν σε ανάρτηση στο X.

