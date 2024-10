Το drone καμικάζι της Χεζμπολάχ προς τη βίλα του Νετανιάχου — Νέα ερωτήματα για το σύστημα αεράμυνας [βίντεο ντοκουμέντο]

Στην κόψη του ξυραφιού είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τρία εικοσιτετράωρα μετά το θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, η Χεζμπολάχ απάντησε με εκτόξευση drone στην κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η συζυγός του δεν ήταν στη συγκεκριμένη κατοικία. Πριν από λίγη ώρα διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν εικόνα από το drone που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ.

Βίντεο ντοκουμέντο απαθανατίζει την πτήση ενός εκ των τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών – καμικάζι, ενώ σε κοντινή απόσταση στον εναέριο χώρο του Ισραήλ πετά ένα επιθετικό ελικοπτερο Απάτσι.

Το drone δεν έπληξε την πρωθυπουργική οικία, αλλά εκτιμάται ότι η ενέργεια αυτή δείχνει προσανατολισμό κλιμάκωσης από τη Χεζμπολάχ.

Σήμερα Σάββατο, όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΕΡΤNews Γιώργος Σιδέρης, το Βόρειο Ισραήλ, είναι σε κόκκινο συναγερμό, μετρά έναν νεκρό, τραυματίες από επιθέσεις της Χεζμπολαχ, αλλά κι ένα πλήγμα υψηλότατου συμβολισμού, ένα σαφές μήνυμα της φιλοιρανικής οργάνωσης.

Σε πολλές πόλεις του Β. Ισραήλ ήχησαν οι σειρήνες, αλλά όχι στην Καισάρεια, όπως καταγγέλουν κάτοικοι.

Στο συγκρότημα κατοικιών που είναι και το σπίτι του Νετανιάχου του Ισραήλ, οι έρευνες συνεχιζονται από τις αρχές ασφαλειας οι οποίες εξετάζουν κάθε κομμάτι από το σημείο που χτυπήθηκε από το drone της Χεζμπολαχ.

Τα ερωτηματικα για τους αισθητήρες έγκαιρης προειδοποίησης εναέριων απειλών επανέρχονται σχεδόν μια εβδομάδα μετά το πρώτο αιματηρό πλήγμα της Χεζμπολαχ στην ταξιαρχία Γκολανι.

Η οικεία Νετανιάχου στην Καισάρεια ήταν κλειστή διαβεβαιώνουν κύκλοι κοντά στον πρωθυπουργό, όπου ο ίδιος και η οικογένεια του διαμένουν σε άλλο σημείο στο Ισραήλ.

Σε βίντεο στο “Χ”, ώρες μετά την επιθεση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δείχνει ευδιάθετος, αναφέρει ότι συνεχίζεται η μάχη μετά από δυο ημέρες αφού εξοντώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς.

🚨Netanyahu’s response to the drone attack that hit his private residence earlier today: pic.twitter.com/dCm2uJuFMT