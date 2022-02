To Bloomberg δημοσίευσε λάθος είδηση για «ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» – Ρωσία: Απίθανο να ήταν προβοκάτσια

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο. Παρά το διπλωματικό μαραθώνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποκλιμάκωση της έντασης και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο. Αυτό το τεταμένο κλίμα για το κυνήγι της είδησης φαίνεται πως μεταφέρεται και στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, με ένα από τα κορυφαία Μέσα, το πρακτορείο Bloomberg, να μεταδίδει κατά λάθος στην ιστοσελίδα του πως η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

«Είναι απίθανο να ήταν προβοκάτσια, δεν χρειάζεται εδώ να υπερβάλλουμε», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχολιάζοντας λανθασμένη δημοσίευση με τίτλο «η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία», που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του και κατόπιν απέσυρε το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg.

“Αντί για fake news, Bloomberg news”

O Ρώσος εκπρόσωπος επεσήμανε ότι το ίδιο το πρακτορείο ζήτησε συγγνώμη για τη λανθασμένη είδηση, ωστόσο δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί το αμερικανικό ΜΜΕ λέγοντας ότι «αν και το Bloomberg φυσικά είναι συνολικά ένα τόσο σοβαρό μέσο, μάλλον θα μπορούμε πλέον να λέμε όχι fake news, αλλά Bloomberg news, κάτι που θα είναι δικαολογημένο».

«Αυτό αποτελεί τέλεια απόδειξη του πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση που προκαλείται από τις ατελείωτες επιθετικές δηλώσεις που ακούμε από την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», επισήμανε ο Ρώσος εκπρόσωπος.

Όπως είχε νωρίτερα γίνει γνωστό, το πρακτορείο Bloomberg εξήγησε ότι ετοιμάζει «τίτλους για ποικιλία σεναρίων» και ο τίτλος για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημοσιεύθηκε τυχαία. Η ηγεσία του πρακτορείου διέταξε έρευνα και θα διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η λανθασμένη δημοσίευση, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

So Bloomberg has the headline “Russia Invades Ukraine” ready, just in case. pic.twitter.com/h3zPNhhLwp

— Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) February 5, 2022