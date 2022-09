Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, που πέθανε αυτή την εβδομάδα μετά από 70 χρόνια στον θρόνο, θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 10:00 (τοπική ώρα), στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Το φέρετρο θα μεταφερθεί από το Κάστρο Μπαλμόραλ στο Εδιμβούργο την Κυριακή. Στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, το φέρετρο θα μεταφερθεί από το Παλάτι του Χόλιροντχαουζ στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τζάιλς μέχρι την Τρίτη. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί αεροπορικώς στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, ενώ θα παραμείνει στο Westminster Hall από την Τετάρτη μέχρι το πρωί της κηδείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Παλατιού, θα παραμείνει εκεί για τέσσερις ημέρες, για όσους θελήσουν να απότισουν φόρο τιμής.

