Τηλεφωνική επικοινωνία Κωνσταντίνου Κόμπου και Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ανταπόκριση – Λευκωσία: Κωστής Κωνσταντίνου

Σε ανάρτησή του στο «Χ» το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν για θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ – Κύπρου.

Telephone call today between Foreign Minister @CKombos and US Secretary of State @SecRubio, focusing on:



🔹🇨🇾 – 🇺🇸 relations, which have evolved into a strategic partnership.

🔹 Relayed strong commitment in contributing to tackling challenges, pursuing common interests and in… pic.twitter.com/T3bxn5b0EM