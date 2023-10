Θρήνος στη Γάζα μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου: Για 500 νεκρούς και τραυματίες μιλούν οι Παλαιστίνιοι – Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ – Χαμάς

Πραγματική τραγωδία από το χθεσινοβραδινό λουτρό αίματος στο Νοσοκομείο στη Γάζα – εκεί που άνθρωποι κάθε ηλικίας πολλές γυναίκες και παιδιά είχαν διακομιστεί εκεί τραυματισμένοι για να λάβουν ιατρική φροντίδα αλλά και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ στον χώρο του νοσοκομείου βρίσκονταν και άμαχοι- κυρίως γυναικόπαιδα για να βρουν καταφύγιο θεωρώντας ότι το νοσοκομείο είναι ένα ασφαλές σημείο.

Υπενθυμίζεται πως ο βομβαρδισμός στο νοσοκομείο της Γάζας είχε ως τραγικό αποτέλεσμα περισσότερους από 500 νεκρούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Η Χαμάς κατηγορεί τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες αρνούνται ότι είναι πίσω από την επίθεση, και κάνουν λόγο για λανθασμένο πυραυλικό πλήγμα από τη Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την φονική επιδρομή, ενώ εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας χαρακτηρίζει την επίθεση «γενοκτονία» και «ανθρωπιστική καταστροφή».



«και πάλι θύματα οι περισσότερο ευάλωτοι, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την επίθεση, θυμίζοντας ότι τα νοσοκομεία είναι “χωροι ιεροί” που πρέπει να προστατεύονται πάση θυσία» ανέφερε ο Ύπατος Εκπροσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,Volker Türk.



Οι πληροφορίες από τη Γάζα κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς σε νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ-Άχλι που ανήκει στην Αγγλικανική Εκκλησία στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Το Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για τουλάχιστον 500 νεκρούς και τραυματίες. Παλαιστίνιοι Αξιωματούχοι κατηγορούν το Ισραήλ για αυτό το λουτρό αίματος- οι εικόνες με τον υφυπουργό Υγείας στη Γάζα και τους παλαιστίνιους να κρατούν νεκρά παιδιά- το ένα είναι βρέφος στοιχειώνουν.

Ο ισραηλινός στρατός, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει πως ερευνά το θέμα δηλώνει τώρα ότι δεν ευθύνεται για τον καταγγελλόμενο βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα και τον αποδίδει σε λάθος χτύπημα από την πλευρά της ισλαμικής παραθέτοντας μάλιστα και βίντεο από κάμερες παρακολούθησης πάνω από τη Γάζα. Ισχυρίζεται πως ανάλυση δείχνει μπαράζ από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από θέσεις Χαμάς στη Γάζα πέρασαν κοντά από το νοσοκομείο την ώρα που χτυπήθηκε… Haaretz



«Υπάρχουν πολλά αεροπορικά πλήγματα, πολλές ρουκέτες που χάνουν το στόχο τους και πολλές ψευδείς ανακοινώσεις από τη Χαμάς» δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του.

Αργότερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα πραγματοποίησαν επίθεση σε νοσοκομείο του θύλακα.

Εκπρόσωπος της Ισλαμικής Τζιχάντ απορρίπτει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς τονίζει πως πρόκειται για ψέμματα με τον ηγέτη της ΧΑΜΑΣ, να δηλώνει πως η σφαγή στο νοσοκομείο αποτελεί σημείο καμπής και υποδηλώνει την ωμότητα του Ισραήλ, ενώ επιρρίπτει ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πάντως λίγο πριν από το πλήγμα στο νοσοκομείο είχε προηγηθεί επίθεση σε σχολείο του διαχειρίζεται ο ΟΗΕ εντός προσφυγικού καταυλισμού ΑΛ Μαγάζι. στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας με 6 νεκρούς, όπου είχαν βρει καταφύγειο τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι.

Την έντονη καταδίκη τους έσπευσαν να εκφράσουν η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρετανία, Καναδάς και Γαλλία τον Εμανουέλ Μακρόν να ζητά άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα, ενώ τα «βαθιά συλλυπητήριά του για τις ζωές αθώων που χάθηκαν» εξέφρασε ο Αμερικάνος Πρόεδρος.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επίθεση σε νοσοκομείο. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη στοχοποίηση αμάχων. Η Γαλλία καταδικάζει την επίθεση στο αραβικό νοσοκομείο Al-Ahli στη Γάζα, η οποία είχε τόσα πολλά θύματα Παλαιστίνιους. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους. Πρέπει να χυθεί άπλετο φως γύρω από τα γεγονότα» σχολιάσε ο Μακρόν στο τουίτερ.

