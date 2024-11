The Apprentice: Η ταινία που έκανε έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ – Σε ποιες άλλες «πρωταγωνίστησε» 

Ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει επιδείξει έντονη προσήλωση στην αυτοπροβολή και το θέαμα, έχει πραγματοποιήσει αρκετές κινηματογραφικές εμφανίσεις, είτε ως μικρός ρόλος είτε υποδυόμενος τον εαυτό του. Σήμερα, με την είδηση της επανεκλογής του ως 47ου Προέδρου των ΗΠΑ, ανακύπτει ξανά η σύνδεσή του με τον κόσμο της ψυχαγωγίας. Παρά την επιχειρηματική του πορεία, που συχνά αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και νομικά εμπόδια, ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία του και στον κινηματογράφο. Μια πρόσφατη ματιά στη ζωή του έγινε και μέσα από την ταινία «The Apprentice» του Αλί Αμπάσι, η οποία εστιάζει στην άνοδό του στον κόσμο των επιχειρήσεων και, όπως είναι αναμενόμενο, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Η ταινία «The Apprentice»

Η ταινία «The Apprentice» του Αλί Αμπάσι, που επικεντρώνεται στα πρώτα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ τη δεκαετία του ’70 και του ’80, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Τραμπ ήταν αντίθετος στην κυκλοφορία της ταινίας στους κινηματογράφους, με την ομάδα του να προειδοποιεί για πιθανές νομικές ενέργειες κατά των παραγωγών.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, αποσπώντας θετικά σχόλια και τραβώντας την προσοχή των κριτικών. Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα απόσπασμα, το οποίο παρουσιάζει την άνοδο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στον επιχειρηματικό κόσμο της Νέας Υόρκης. Στο ερώτημα αν η ταινία θα άρεσε στον Τραμπ, ο σκηνοθέτης απάντησε πως πιστεύει ότι ο πρώην πρόεδρος μάλλον θα αιφνιδιαζόταν παρά θα είχε σαφή αντίδραση.

Ωστόσο, η ταινία προκάλεσε αναταραχή, με αντιδράσεις από το περιβάλλον του Τραμπ και τους υποστηρικτές του. Ο εκατομμυριούχος επενδυτής Νταν Σνάιντερ, σημαντικός χρηματοδότης της παραγωγής, αποσύρθηκε από το έργο, καθώς δήλωσε απογοητευμένος αφού παρακολούθησε το περιεχόμενο της ταινίας. Η πλευρά Τραμπ είχε ανησυχήσει πως η ταινία θα έπληττε την εικόνα του λόγω εκλογών.

Οι αντιδράσεις της πλευράς Τραμπ

Ο Στίβεν Σεούνγκ, εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ, αποκάλεσε την ταινία «σκουπίδι» και ανέφερε ότι «δεν πρέπει να δει το φως της ημέρας», ενώ η νομική ομάδα του πρώην προέδρου απείλησε με αγωγές τους πιθανούς διανομείς. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο να εξασφαλίσει διανομή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι παραγωγοί τόνισαν ότι η αντίδραση της πλευράς Τραμπ, χωρίς καν να έχει παρακολουθήσει την ταινία, ήταν προσπάθεια περιορισμού της κριτικής προς τους ισχυρούς και τότε είχαν προειδοποίησει ότι τέτοιες πρακτικές πρέπει να μας προβληματίσουν βαθιά.

Οι ταινίες με «πρωταγωνιστή» τον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη εμφάνιση του Τραμπ στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1989 στο ρομαντικό δράμα Ghosts Can’t Do It, σκηνοθετημένο από τον ηθοποιό Τζον Ντέρεκ. Έπειτα, το 1992, εμφανίστηκε στο «Μόνος στο Σπίτι 2» (Home Alone 2), όπου είχε ένα cameo που παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο μέχρι σήμερα, χάρη στη σκηνή του με τον Μακάλεϊ Κάλκιν. Το 1994, αν και δεν υποδύθηκε τον εαυτό του, πήρε το ρόλο του πατέρα του κεντρικού χαρακτήρα στην ταινία «The Little Rascals» της Πενέλοπι Σφίρις.

Στη συνέχεια, το 1996, εμφανίστηκε σε δύο ταινίες: στην κωμωδία “Ο Συνεργάτης μου” (The Associate), όπου η Γούπι Γκόλντμπεργκ τον προσπερνά στην ουρά ενός πολυτελούς εστιατορίου, και στο «Eddie, ο Θρύλος του NBA». Το 2001, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, παρακολούθησαν μια πασαρέλα στην ταινία «Zoolander» του Μπεν Στίλερ, ενώ το 2002 έκανε ένα σύντομο πέρασμα στη ρομαντική κωμωδία «Δύο Εβδομάδες Προθεσμία» δίπλα στον Χιού Γκραντ. Από τότε, ο Τραμπ έχει αφήσει στην άκρη τη συμμετοχή του σε κινηματογραφικές παραγωγές, παραμένοντας εστιασμένος στην πολιτική του καριέρα.

