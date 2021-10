ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας – Αναφορές για τραυματίες (βίντεο και φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ, στην πολιτεία του Τέξας, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες. Σημειώνεται ότι το σχολικό συγκρότημα τέθηκε σε lockdown ενώ μαθητές και προσωπικό φέρεται να είναι κλειδωμένοι στις αίθουσες και τα γραφεία τους.

«Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου έλαβε χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, στο λύκειο του Τίμπερβιου», ανέφερε η αστυνομία του Άρλινγκτον στο Twitter.

Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου NBC επιβεβαίωσε πως από τους πυροβολισμούς υπάρχουν θύματα.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.

BREAKING: *SHOOTING* Multiple people shot at Timberview High School in Arlington, Texas. Video of scenes from inside the school. https://t.co/CuJZDvdRUs pic.twitter.com/gSCm6rLQEb

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 6, 2021