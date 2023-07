Ταραχές στη Γαλλία: Εμβόλισαν με κλεμμένο ΙΧ το σπίτι δημάρχου – Νοσηλεύονται τραυματισμένοι η σύζυγος και το ένα του παιδί

Το χειρότερο και πιο επικίνδυνο επεισόδιο διαδραματίστηκε στο Aϊ Λε Ροζ της Γαλλίας, την πέμπτη νύχτα ταραχών που μαίνονται στη χώρα, για τη δολοφονία του 17χρονου.

Ο δήμαρχος της εν λόγω πόλης τοποθέτησε συρματοπλέγματα στο δημαρχείο για να το προστατέψει από τη δεύτερη μέρα των ταραχών αν και το νότιο προάστιο του Παρισιού είναι πολύ ήσυχο.

Ωστόσο δίπλα υπάρχουν “cités”, δηλαδή συνοικιες με κοινωνικες κατοικίες.

Το βράδυ του Σαββάτου, κι ενώ ο δήμαρχος Βανσέν Ζενμπράν κοιμήθηκε στο δημαρχείο για να το προστατεύει, άγνωστοι χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο για να σπάσουν το φράχτη του σπιτιού του κι έβαλαν φωτιά στα αυτοκίνητα στην αυλή, αλλά δεν κατάφεραν να εισχωρήσουν στην οικία όπου κοιμόταν η γυναίκα και τα παιδιά του δημάρχου.

Η σύζυγος νοσηλεύεται αφού έσπασε το πόδι της προσπαθώντας να διαφύγει, το ίδιος και το ένα από τα δύο τους μικρά παιδιά. Η οικογένεια έχει υποστεί σοκ.

Ο ίδιος έκανε λόγο για απόπειρα δολοφονίας «απερίγραπτης δειλίας». «Εριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο δήμαρχος στο Twitter.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d’une tentative d’assassinat.



Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN