Τανκς προ των πυλών μετά τους σαρωτικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα – Παιδιά μεταξύ των νεκρών (video)

Το Ισραήλ και η Χαμάς οδεύουν σε «πόλεμο ευρείας κλίμακας», προειδοποιεί ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, την ώρα που μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα, ισοπέδωναν ακόμη και 12όροφο αρχηγείο της Χαμάς στη Γάζα με 12 παιδιά να συγκαταλέγονται στον ανοικτό κατάλογο των θυμάτων. Χίλιες και πλέον ρουκέτες εκτόξευσαν οι Ισλαμικές οργανώσεις των Παλαιστινίων Χαμάς και Τζιχάντ κατά της ισραηλινής επικράτειας, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποστηρίζοντας ότι 850 αναχαιτίστηκαν.

Ένας άνδρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πόλη Λοντ όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από ρουκέτα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι θάνατοι στο Ισραήλ έφθασαν έτσι τους πέντε, μεταξύ αυτών τρεις γυναίκες κι ένα παιδί.

Στην παλαιστινιακή πλευρά, οι ισραηλινές επιδρομές, που διεξάγονται με μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 παιδιά, και δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς , που βρίσκονταν στο πολυόροφο κτήριο που κατέρρευσε σαν “χάρτινο”.

Israel is conducting multiple 9/11's all over Palestine. People are sleeping in these apartment blocks. Zionist weapons are stronger than Palestinian weapons thanks to US funding. pic.twitter.com/HZ1NL2Wxpv

— Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) May 11, 2021