Τα διεθνή ΜΜΕ «κοντά» στους πυροσβέστες και τους πυροπλήκτους – Πρώτο θέμα σχεδόν παντού οι πυρκαγιές

‘Εμφαση στην εκκένωση του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης αλλά και στις φωτιές στην Αττική δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με την κατάσταση στην Ελλάδα να είναι πρώτο θέμα σχεδόν παντού και έκδηλο το ενδιαφέρον για τις προσπάθειες των πυροσβεστών αλλά και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όπως μάλιστα επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο CNN «την ώρα που η Ελλάδα ζει πρωτόγνωρη τραγωδία, άλλες 21 χώρες στην Ευρώπη βρίσκονται σε συναγερμό για τις εύφλεκτες συνθήκες που προκαλεί νέο κύμα καύσωνα».

To Γαλλικό επιδησεογραφικό πρακτορείο AFP στο τελευταίο δημοσίευμα συνοψίζει ότι ξέσπασαν «πάνω από 60 πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες και έξι χώρες έστειλαν βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνει λόγο για επικίνδυνο συνδυασμό θυελλωδών ανέμων και θερμοκρασιών έως και 41 βαθμών Κελσίου και επισημαίνει ότι ένα από τα πύρινα μέτωπα βρίσκεται στις χαμηλότερες πλαγιές της Πάρνηθας, «του μεγαλύτερου δάσους που συνορεύει με την Αθήνα, το οποίο έχει καεί αρκετές φορές».

Over 60 fires have erupted in Greece over the past 24 hours, and thousands of people in an outer district of Athens have been put under evacuation orders.https://t.co/VwN1p9oL5Y pic.twitter.com/N7YX4O2BsS — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2023

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε και για τους 18 μετανάστες που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο δάσος της Δαδιάς, στον Έβρο.

Eighteen charred bodies were found in a remote village in northeastern Greece where wildfires have been raging for days, the fire brigade said, as a heatwave that has seen red alerts issued across southern Europe turned deadly https://t.co/H62zsWXGM9 pic.twitter.com/OGi8ZnVaWi — Reuters (@Reuters) August 22, 2023

To πρακτορείο Bloomberg περιγράφει τη δεύτερη ημέρα των νέων πυρκαγιών που καίνε δάση, απειλούν σπίτια και οδηγούν σε εκκένωση περιοχών γύρω από την Αθήνα, ενώ στο βορειοανατολικό πύρινο μέτωπο, βρέθηκαν απανθρακωμένοι 18 μετνάστες, όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα.

A wildfire near the Greek capital that broke out on Tuesday is still burning and is expected to spread further on Wednesday as winds pick up speed https://t.co/ZastDhYeY5 — Bloomberg Green (@climate) August 23, 2023

Πολλά είναι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τα ρεπορτάζ της ΕΡΤ για να καλύψουν τις εξελίξεις από την Αττική μέχρι τη Ροδόπη.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος