Tα αμερικανικά drone «σαρώνουν» τη Γάζα αναζητώντας ίχνη των απαχθέντων – Ψηλά στην ατζέντα Μπλίνκεν το θέμα των ομήρων

Την πληροφορία ότι αμερικανικά drones πετούν πάνω από την Λωρίδα της Γάζας επιβεβαιώνει χάρτης του ενημερωτικού ιστότοπου Flightradar24. Σύμφωνα με δημοσίευμα των ΝΥ Τimes o αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί τα μη επανδρωμένα MQ-9 Reaper για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανάκτησης ομήρων, υποδεικνύοντας ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται περισσότερο από ό,τι ήταν γνωστό στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

The U.S. military is flying MQ-9 Reapers over the Gaza Strip, operated by U.S. Special Operations forces, according to an NYT report.



They were first spotted on Saturday on Flightradar24.



The officials said the drones were being used to aid in hostage recovery efforts,… pic.twitter.com/vqz985UMDe