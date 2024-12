Συρία: Υπό τον έλεγχο των ανταρτών η πόλη Ντέιρ Εζόρ – 480 ισραηλινοί βομβαρδισμοί με στόχο το οπλοστάσιο του Άσαντ

Οι αντικαθεστωτικοί, που πλέον έχουν καταλάβει την εξουσία στη Συρία, ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης πως έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντέιρ Εζόρ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ενημέρωσε ο διοικητής Χασάν Αμπντούλ Γάνι.

Λίγο νωρίτερα, ο νέος πρωθυπουργός αρμόδιος για τη μετάβαση στη Συρία Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ υποσχέθηκε “σταθερότητα” και “ηρεμία” στον συριακό λαό που έχει εξαντληθεί από 13 και πλέον χρόνια πολέμου, σε συνέντευξή του στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα.

“Ήρθε η ώρα γι’ αυτόν τον λαό να χαρεί τη σταθερότητα και την ηρεμία, να λάβει φροντίδα και να γνωρίζει ότι η κυβέρνησή του είναι εδώ για να του παράσχει τις υπηρεσίες που χρειάζεται”, δήλωσε ο Μπασίρ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή από τους ισλαμιστές αντάρτες που ανέτρεψαν την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Εξαιρετικά πολύπλοκο διαμορφώνεται το τοπίο στη Συρία, στη μετά Άσαντ εποχή. Ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ διορίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός μεταβατικής κυβέρνησης, ενώ την ίδια ώρα, Ισραήλ, ΗΠΑ και Τουρκία συνεχίζουν την αντιπαράθεση, επιδιώκοντας να πετύχουν τους στόχους τους στην περιοχή.

Το Τελ Αβίβ πάντως διαψεύδει, ότι άρματα μάχης του ισραηλινού στρατού έφτασαν έξω από τη Δαμασκό, όπως ανέφεραν συριακές πηγές ασφαλείας.

Είκοσι πέντε χιλιόμετρα από τη Δαμασκό βρίσκονται οι ισραηλινές δυνάμεις, αναφέρουν συριακές πηγές ασφαλείας. Υποστηρίζουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν φθάσει στην πόλη Κατάνα, που βρίσκεται δέκα χιλιόμετρα μέσα στο συριακό έδαφος. Το Ισραήλ το διαψεύδει και κάνει λόγο για προσωρινή επιχείρηση στην ουδέτερη ζώνη στον νότο, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διατείνεται ότι τα υψίπεδα του Γκολάν θα παραμείνουν για πάντα υπό τον ισραηλινό έλεγχο. Για εκατοντάδες ισραηλινά πλήγματα σε σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Συρίας, μιλάει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούν, για μείζον πλήγμα εναντίον του συριακού στόλου. Είπε ότι το ισραηλινό ναυτικό στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε επιτυχή επιχείρηση καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό συριακών σκαφών στην Λατάκεια.

Παράλληλα, Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι διεξήγαγε σχεδόν 480 αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 48 ωρών, στοχοποιώντας στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα στη Συρία μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε συμμαχία ανταρτών με αιχμή του δόρατος την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της Αλ Κάιντα.

⭕ In 48 hours, the IDF struck most of the strategic weapons stockpiles in Syria to prevent them from falling into the hands of terrorist elements. 𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗱𝗼𝘄𝗻: ⚓ Naval Operations: Israeli Navy missile ships struck 2 Syrian Navy facilities… pic.twitter.com/6N1fz7BiMF

«Τις τελευταίες 48 ώρες, ο στρατός έπληξε την πλειονότητα των αποθεμάτων στρατηγικών όπλων στη Συρία, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να πέσουν στα χέρια τρομοκρατικών στοιχείων», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Στους στόχους συγκαταλέγονταν 15 πολεμικά πλοία, συστοιχίες αντιαεροπορικών συστημάτων, αεροδρόμια και δεκάδες εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στη Δαμασκό, στη Χομς, στην Ταρτούς, στη Λαττάκεια και στην Παλμύρα.

Την ίδια ώρα σε κατάπαυση του πυρός στην πόλη Μανμπίζ, συμφώνησαν, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Κούρδοι της Συρίας που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Σύροι αντάρτες που έχουν την στήριξη της Τουρκίας.

General Mazloum of SDF: “As our fighters in the city of #Manbij continue their resistance to halt the expansion of attacks west of the #Euphrates River, we have reached a ceasefire agreement in Manbij through U.S. mediation to ensure the safety and security of civilians.

The… pic.twitter.com/SoAdUra50Z