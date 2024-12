Συρία: Στην «αγκαλιά» της Τουρκίας η νέα ηγεσία – Τα μηνύματα της επίσκεψης Φιντάν

Πλήρη στήριξη της Συρίας στην νέα εποχή υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνάντησή του με τον Μοχάμεντ Αλ Τζολάνι στη Δαμασκό. Ο Χακάν Φιντάν ζήτησε «οριστική διάλυση» των φιλοκουρδικών οργανώσεων στον συριακό βορρά ενώ ο Τζολάνι δεσμεύτηκε ότι όλα τα όπλα θα τεθούν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να άρει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Συρίας.

Ο κύκλος των επίσημων συνομιλιών άνοιξε με θερμούς εναγκαλισμούς καθώς ο ντε φάκτο νέος ηγέτης της Συρίας υποδεχόταν τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών και ολοκληρώθηκε με τσάι στο όρος Κασούν με θέα τη νυχτερινή Δαμασκό.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and the leader of the new administration in Syria, Ahmad al Sharaa, enjoy tea while overlooking Damascus from Mount Qasioun pic.twitter.com/w8Bkw5Rpoc