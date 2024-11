Συρία: Εκρήξεις στο Χαλέπι – Αναφορές για ισραηλινά πλήγματα

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα, Σάββατο στα περίχωρα της πόλης Αλ Σαφίρα της επαρχίας Χαλεπίου στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Επικαλούμενο το SANA, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μεταδίδει πως πρόκειται για ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην ύπαιθρο στο Χαλέπι και στο Ιντλίμπ που τραυμάτισε στρατιώτες και προκάλεσε ζημιές.

Fires and explosions continue in defense factories in Al-Safira, east of #aleppo #Syria #Israel #ISLAM pic.twitter.com/mtTmmV3DDD