Συρία: «Είναι ζωντανός» υποστηρίζει ΜΚΟ για τον αμερικανό Όστιν Τάις – Αγνοείται για 12 χρόνια

Η μη κυβερνητική οργάνωση Hostage Aid Worldwide ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι ο αμερικανός δημοσιογράφος ‘Oστιν Τάις, που εξαφανίσθηκε στην Συρία το 2012, είναι ζωντανός.

«Διαθέτουμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Όστιν ήταν εν ζωή μέχρι τον Ιανουάριο 2024 και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τον Αύγουστο ότι βρισκόταν εν ζωή», δήλωσε ο Νιζάρ Ζάκα πρόεδρος της ΜΚΟ που συνεργάζεται με τις οικογένειες για την απελευθέρωση των απαχθέντων.

Putin to question ousted Syrian President Assad about location of missing US journalist Austin Tice https://t.co/nvPC0xvXaJ pic.twitter.com/uQBVoWTWAe