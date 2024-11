Συρία: Άμαχοι μεταξύ των 242 νεκρών από την ανάφλεξη στο Χαλέπι – Ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τζιχαντιστών

Οι μάχες στη βορειοδυτική Συρία τις τρεις τελευταίες ημέρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 27 αμάχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται παιδιά, δήλωσε ο Ντέιβιντ Κάρντεν, αναπληρωτής περιφερειακός συντονιστής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) για την Κρίση στη Συρία.

Ρωσικά και συριακά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν περιοχές που ελέγχουν τζιχαντιστές και σύμμαχοί τους στη βορειοδυτική Συρία κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν επίθεση που εξαπέλυσαν οι τελευταίοι εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων, καταλαμβάνοντας έδαφος για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ο συριακός στρατός και πηγές των αντικαθεστωτικών.

🇷🇺🇸🇾 Russian Air Force is dropping heavy bombs over HTS militants on the outskirts of Aleppo.#Russia #Syria pic.twitter.com/kRms8mJXCw