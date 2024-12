Συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν: 38 οι νεκροί δηλώνει αξιωματούχος – Η Azerbaijan Airlines αναστέλλει τις πτήσεις προς το Γκρόζνι

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines. Το αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν.

Τριανταοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. «Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Η πτήση J2-8243 της Azerbaijan Airlines έπιασε φωτιά καθώς προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν. Το αεροπλάνο ήταν καθ’ οδόν προς το Γκρόζνυ της Ρωσίας, αλλά εξετράπη της πορείας του λόγω ομίχλης, δήλωσε η αεροπορική εταιρεία στο BBC.

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU

Σε πλάνα φαίνεται το αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το έδαφος με μεγάλη ταχύτητα με το σύστημα προσγείωσης κατεβασμένο, πριν τυλιχτεί στις φλόγες καθώς προσγειώνεται. Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι το αεροπλάνο «έκανε αναγκαστική προσγείωση» περίπου 3 χιλιόμετρα (1,9 μίλια) από το Ακτάου.

Απογειώθηκε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού στις 03:55 GMT την Τετάρτη και συνετρίβη γύρω στις 06:28, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

🔴As a result of the #AZALplanecrash in #Aktau, 12 people survived pic.twitter.com/QvT9CvdTmv