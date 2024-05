Σύνοδος κορυφής Ν. Κορέας – Κίνας – Ιαπωνίας οδηγεί σε συμφωνία στενότερης τριμερούς συνεργασίας

Στο πλαίσιο τριμερούς συνόδου κορυφής που ολοκληρώθηκε σήμερα στη Σεούλ, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα σε κοινή δήλωση εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν αυτές τις συναντήσεις τακτικά και χωρίς διακοπή.

«Η θεσμοθέτηση της τριμερούς συνεργασίας ενισχύει τις αντίστοιχες διμερείς σχέσεις και προωθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας και βοηθά στην προώθηση ενός κόσμου στον οποίο οι χώρες, μεγάλες και μικρές, μπορούν να ωφεληθούν παγκοσμίως», υπογραμμίζουν στην κοινή ανακοίνωση ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιούν Σουκ-γελ, και οι πρωθυπουργοί της Ιαπωνίας και της Κίνας, Φούμιο Κισίντα και Λι Τσιανγκ, αντίστοιχα.

China, Japan and South Korea sought to revitalize cooperation on security and economic matters at their first formal three-way summit since 2019. @engletv reports on the significance of the talks https://t.co/Dw8UCbdYOR pic.twitter.com/GEYGxgTkfV