Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στη Βραζιλία – Νεκροί οι επτά επιβαίνοντες

Avioneta desintegra-se no ar e cai no #Brasil

Três pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas após a queda da avioneta na zona rural de #Itapeva, no estado brasileiro de #MinasGerais. Entre os mortos há uma criança, confirma o Corpo de Bombeiros do estatado. pic.twitter.com/FZRKtQfOfR