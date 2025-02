Συνάντηση Ευρωπαίων ακροδεξιών στη Μαδρίτη: Tο λάθος δεν είναι οι δασμοί του Τραμπ, αλλά οι φόροι που επέβαλαν οι Βρυξέλλες, είπε ο Σαλβίνι

Στη Μαδρίτη διεξάγεται μεγάλη συνάντηση της Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου «Πατριώτες για την Ευρώπη» με οικοδεσπότη το ισπανικό κόμμα Vox. Ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες που δίνουν το παρών με τις ευλογίες του Ίλον Μασκ, είναι ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν και η Μαρίν Λεπέν που συσπειρώνονται ενόψει των προσεχών ευρωεκλογών. Δηλώνοντας «Είμαστε το μέλλον», επιτέθηκαν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, τη μετανάστευση και τη ρύθμιση, ενώ υιοθέτησαν το σύνθημα «Κάνε την Ευρώπη Μεγάλη ξανά», στον απόηχο του «κάντε την Αμερική Μεγάλη ξανά» ή MAGA που ήταν προεκλογικό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ.

🚨🇪🇺TRUMP’S INFLUENCE SHAKES EUROPE AS CONSERVATIVE LEADERS RALLY IN MADRID



Viktor Orban, Marine Le Pen, and other leading European conservatives gathered in Madrid, rallying behind Trump’s return with their “Patriots for Europe” alliance ahead of the upcoming EU elections.… pic.twitter.com/GjVXJ4XwT8