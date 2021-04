Πυροβολισμοί έξω από το Καπιτώλιο – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη φρουρά – Νεκρός ο δράστης

Δύο αστυνομικοί, μέλη της υπηρεσίας του Καπιτωλίου, τραυματίστηκαν αφού παρασύρθηκαν από ένα όχημα κοντά στο συγκρότημα που στεγάζει το Κογκρέσο.

Ένας ύποπτος συνελήφθη.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την αστυνομία του Καπιτωλίου, οι δύο αστυνομικοί και ο ύποπτος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάστασή τους.

Το συμβάν σημειώθηκε στην είσοδο Νορθ Μπαρικέιντ του Καπιτωλίου.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021