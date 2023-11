Συγκλονίζει μητέρα 19χρονης ομήρου της Χαμάς: Θέλω να τελειώσουν όλα αυτά, θέλω να είμαι πίσω στο σπίτι μαζί της

Πλάνα της 19χρονης Naama Levy να μπαίνει σε ένα τζιπ στη Γάζα, με το γκρι παντελόνι της λερωμένο από αίμα, δημοσιεύτηκαν από τη Χαμάς και κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η Naama φαίνεται στο βίντεο μελανιασμένη και πληγωμένη, με τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη της, καθώς την σπρώχνουν μέσα στο όχημα, ενώ οι παρευρισκόμενοι φωνάζουν “Ο Θεός είναι μεγάλος!” στα αραβικά. “Δεν μπορείς να κυκλοφορείς και να μην βλέπεις κάπου αυτό το υλικό επειδή το έδειχναν συνέχεια σε επανάληψη“, δήλωσε με δάκρυα στα μάτια της η μητέρα της, Ayelet Levy Shachar.

"I wanted to hear the other side" say's peace activist Israeli Naama Levy before brutally being kidnapped, raped and beaten to Gaza by Palestinian terrorists of Hamas. pic.twitter.com/Qz1q7S8k9q