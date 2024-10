Συγκίνηση στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Η Κέιτ Μίντλετον αγκαλιάζει νεαρό κορίτσι με επιθετική μορφή καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, αγκάλιασε μια έφηβη κοπέλα με επιθετική μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια μιας τελετής ενθρόνισης στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η πριγκίπισσα, η οποία τον περασμένο μήνα τελείωσε τη χημειοθεραπεία, συναντήθηκε με τη Liz Hatton, 16 ετών, αφού κάλεσε την έφηβη να βγάλει φωτογραφίες.

Η Liz, μια εκκολαπτόμενη φωτογράφος από το Harrogate του North Yorkshire, στην οποία οι γιατροί είπαν νωρίτερα φέτος ότι είχε από έξι μήνες έως τρία χρόνια ζωής, έχει μια λίστα με φωτογραφίες.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κάθριν, η οποία είναι και η ίδια ενθουσιώδης φωτογράφος, δήλωσαν ότι το νεαρό κορίτσι τους ενέπνευσε και τους δύο.

Η Liz είχε την ευκαιρία να τραβήξει φωτογραφίες από την τελετή ενθρόνισης, στην οποία συμμετείχαν ο ποδηλάτης Mark Cavendish και ο πρώην ποδοσφαιριστής Ally McCoist.

Αφού έβγαλαν φωτογραφίες, το βασιλικό ζεύγος συνάντησε τη Liz και την οικογένειά της σε μια ιδιωτική συνάντηση.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κάθριν έγραψαν σε ανάρτηση στο Χ: «Χαρά μας που συναντηθήκαμε με τη Liz στο Windsor σήμερα. Μια ταλαντούχα νεαρή φωτογράφος της οποίας η δημιουργικότητα και η δύναμη μάς ενέπνευσε και τους δύο. Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες τις φωτογραφίες και την ιστορία σου μαζί μας».

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv