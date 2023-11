Στο σημείο του φεστιβάλ που χτύπησε η Χαμάς, η μουσική παίζει και πάλι στη μνήμη των νεκρών

Σε μια από τις τοποθεσίες όπου η Χαμάς σκόρπισε τον θάνατο στο νότιο Ισραήλ, μουσική ακούγεται και πάλι στη μνήμη των 400 και πλέον ανθρώπων που είτε έχασαν τη ζωή τους είτε απήχθησαν κατά την επίθεση των ενόπλων στο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ.

A DJ plays music at the site of the Supernova festival in Re’im, southern Israel, in honour of the memory of the 364 innocent Israelis civilians who were slaughtered there while in the prime of their youth. @JBreakingNews #rave #rape #October7 #Hamas #HamasisIsis #bringthemhome pic.twitter.com/sDLD2b9iHL