Στο έλεος της κακοκαιρίας η Νορβηγία: Έσπασε φράγμα, πλημμύρισαν δρόμοι, εκκενώθηκαν κοινότητες (video)

Ένα φράγμα στη νότια Νορβηγία έσπασε εν μέρει την Τετάρτη μετά από ημέρες σφοδρής βροχόπτωσης που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες στην ορεινή περιοχή και ανάγκασαν κοινότητες να εκκενώσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αρχές εξέτασαν αρχικά το ενδεχόμενο να ανατινάξουν μέρος του φράγματος στον υδροηλεκτρικό σταθμό Braskereidfoss στον ποταμό Glama, τον μεγαλύτερο και ογκωδέστερο ποταμό της Νορβηγίας. Η ιδέα ήταν να αποτραπεί η πλημμύρα των κοινοτήτων χρησιμοποιώντας μια περιορισμένη, ελεγχόμενη έκρηξη για να εκτονωθεί η πίεση στο φράγμα.

Αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε αφού το νερό αργότερα διέρρευσε μέσα από τη δομή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φρέντρικ Τόμσον. “Η ζημιά από μια πιθανή έκρηξη θα ήταν τόσο μεγάλη που δεν θα εξυπηρετούσε κανένα σκοπό“, δήλωσε ο Τόμσον. Τώρα οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι θα δουν μια σταδιακή μείωση του νερού, δήλωσε ο Τόμσον.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Jonas Gahr Stοre προειδοποίησε ότι οι πλημμύρες θα συνεχίσουν να αποτελούν απειλή, καθώς η περίσσεια νερού ρέει προς τα κάτω. “Αυτό δεν έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση“, δήλωσε. “Θα μπορούσε να είναι η υψηλότερη στάθμη νερού των τελευταίων 50 ετών ή και περισσότερο“.

Οι γεννήτριες του φράγματος σταμάτησαν να λειτουργούν νωρίς την Τετάρτη μετά από διακοπή του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία Hafslund Eco. Ένα αυτόματο σύστημα που θα έπρεπε να έχει ανοίξει τους υδατοφράκτες για να απελευθερώσει το νερό απέτυχε. Στη συνέχεια, το νερό που ανέβαινε ραγδαία ξεχύθηκε πάνω από το φράγμα και μέσα στον ίδιο τον σταθμό παραγωγής ενέργειας, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες ζημιές, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τεράστιοι όγκοι νερού έπεφταν πάνω από τα δυτικά τμήματα του φράγματος. Το νερό διέλυσε έναν δρόμο δύο λωρίδων και φράχτες που διέτρεχαν την κορυφή του φράγματος. Ο Per Storm-Mathisen, εκπρόσωπος του διαχειριστή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε στο νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB ότι η εκτροπή του νερού φαίνεται να “πηγαίνει καλά”.

Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι ζουν σε κοινότητες κοντά στον ποταμό στην περιοχή και οι αρχές δήλωσαν ότι όλοι εκκενώθηκαν πριν αρχίσει να καταρρέει το φράγμα.

Σε άλλες εξελίξεις την Τετάρτη, μια Νορβηγίδα ηλικίας 70 ετών πέθανε αφού έπεσε σε ένα ρέμα την προηγούμενη ημέρα. Κατάφερε να συρθεί στην όχθη, αλλά λόγω των πλημμυρών, χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο από τα σωστικά συνεργεία, ανέφερε η αστυνομία.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι εκκενώθηκαν σε μια περιοχή βόρεια του Όσλο και η αστυνομία στη νότια Νορβηγία ανέφερε ότι η κατάσταση εκεί ήταν “ασαφής και χαοτική”. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι μεταξύ του Όσλο και του Τρόντχαϊμ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Νορβηγίας, έκλεισαν, σύμφωνα με τη νορβηγική δημόσια διοίκηση οδοποιίας.”Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης εθνικών διαστάσεων“, δήλωσε ο δήμαρχος της κομητείας Ίνλαντετ, Όουντ Χόβε.

