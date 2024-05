Στη Νέα Καληδονία ο Εμανουέλ Μακρόν για την αποκατάσταση της ειρήνης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Νέας Καληδονίας στον Ειρηνικό, η οποία τις τελευταίες ημέρες ταλανίζεται από βίαια και θανατηφόρα επεισόδια που προκλήθηκαν από την αμφισβητούμενη εκλογική μεταρρύθμιση που προωθεί το Παρίσι.

Η βιαστικά οργανωμένη επίσκεψη του Μακρόν στα υπερπόντια εδάφη της χώρας έρχεται μετά τον θάνατο έξι ανθρώπων κατά τη διάρκεια ταραχών εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, που έχουν αφήσει πίσω τους επίσης λεηλατημένα καταστήματα και πλήθος καμένων αυτοκινήτων.

Από την πρωτεύουσα Νουμέα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι αστυνομικές ενισχύσεις των 3.000 ανδρών περίπου που κατέφθασαν τις τελευταίες ημέρες θα παραμείνουν στο αρχιπέλαγος για όσο χρειαστεί και τόνισε ότι «η δημοκρατική τάξη στο σύνολό της θα αποκατασταθεί, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Οι δρόμοι σε όλο το νησί παρέμειναν και χθες αποκλεισμένοι από οδοφράγματα διαδηλωτών και οι κάτοικοι μοιράζονται συμβουλές και οδηγίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ασφαλείς διαδρομές ώστε να βρουν τρόφιμα, βενζίνη και φάρμακα.

Οι ταραχές ξέσπασαν όταν η γαλλική βουλή ενέκρινε πρόταση εκλογικής μεταρρύθμισης, η οποία όπως φοβούνται οι διαδηλωτές θα μειώσει την επιρροή της ψήφου των ιθαγενών Κανάκ, που αποτελούν το 40% του πληθυσμού του νησιού των 270.000 κατοίκων και κατά συνέπεια θα δυσκολέψει στο μέλλον να περάσει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση προβλέπει ότι οι Γάλλοι κάτοικοι που ζουν στη Νέα Καληδονία για 10 χρόνια ή περισσότερο θα μπορούν να ψηφίσουν στις τοπικές εκλογές.

Δεδομένου ότι πρόκειται για συνταγματική μεταρρύθμιση, απαιτείται η έγκριση και της Γερουσίας για να επικυρωθεί, όμως ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία σύγκλησης του σώματος για αυτό το σκοπό.

Ιθαγενείς πολιτικοί ηγέτες των Κανάκ, όπως ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Νέας Καληδονίας, Λουί Μάπου, και ο πρόεδρος του Κογκρέσου, Ροχ Γουαμιτάν, συναντήθηκαν με τον Γάλλο πρόεδρο με την ελπίδα να δοθεί νέα πνοή στο διάλογο για μία συμφωνία.

Clashes continue between independence supporters and French troops in New Caledonia



French President Emmanuel Macron flew to New Caledonia on Tuesday evening to “organize a mission” to the riot-plagued island.

Previously, Macron’s reform plans were rejected by the indigenous… pic.twitter.com/L3sLDkJbri