Starliner της Boeing: Η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή

Ακυρώθηκε σήμερα λιγότερο από τέσσερα λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα της, η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους Starliner της Boeing, λόγω τεχνικού προβλήματος που δεν ήταν σαφές άμεσα, ανακοίνωσαν οι σχολιαστές κατά τη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης εικόνας βίντεο της NASA.

Update: Teams have scrubbed today’s launch attempt for @BoeingSpace’s #Starliner Crew Flight Test due to an automatic hold of the ground launch sequencer. Tune in for updates: https://t.co/rVDAb6CRVD