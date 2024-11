«Σταματήστε τον πόλεμο»: Στο Τελ Αβίβ, εκατοντάδες πολίτες του Ισραήλ απαιτούν να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας

Εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη ένα Σάββατο χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την οργή τους εναντίον της κυβέρνησης, που είναι ανίκανη κατ’ αυτούς να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν οι 97 όμηροι που παραμένουν στα χέρια Παλαιστινίων μαχητών για πάνω από έναν χρόνο.

Με φωτογραφίες ομήρων και σημαίες στα χέρια, απαίτησαν «συμφωνία τώρα», «σταματήστε τον πόλεμο», και διαβεβαίωσαν «δεν σας εγκαταλείψουμε», όπως κάθε εβδομάδα από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 σε πλατεία που έχουν μετονομάσει «Πλατεία των Ομήρων», στο κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισραήλ.

«Δόθηκαν αμέτρητες ευκαιρίες να τερματιστεί αυτή η κρίση, κι όλες τους τορπιλίστηκαν από την κυβέρνηση», πέταξε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαχίρο Σαχάρ Μορ.

«Ο κύκλος της βίας χειροτερεύει εβδομάδα την εβδομάδα, και δεν βλέπουμε κανένα τέλος», πρόσθεσε ο τραπεζοϋπάλληλος 52 ετών, θείος του οποίου, ο Αβραάμ Μούντερ, πέθανε στην αιχμαλωσία.

Οι διαδηλωτές κάλεσαν να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, καθώς το Ισραήλ λέει πως έχει πλέον επιτύχει τους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης σε μάχη του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Γιαχία Σινουάρ, που διαδέχθηκε τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναλυτές χαρακτήριζαν τον Γιαχία Σινουάρ, τον φερόμενο ως εγκέφαλο της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το μεγαλύτερο εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Standing Together (literally) in Tel Aviv against the wars, the occupation, and the government. Enough, for God's sake. Enough. (And I love how intently that dog is listening to @AlonLeeGreen.) pic.twitter.com/5gCcxwWQXb