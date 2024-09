«Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου»: Ο Νετανιάχου καλεί τους αμάχους του νοτίου Λιβάνου να απομακρυνθούν – Διεθνής συναγερμός

Η εικόνα στον αυτοκινητόδρομο προς τη Βηρυτό, θυμίζουν τον πόλεμο του 2006 μεταξύ Ισραήλ – Χεζμπολάχ καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν το νότιο Λίβανο, ενώ ταυτόχρονα « σείεται», η αλλη πλευρά της μεθορίου, το βόρειο Ισραήλ, όπου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει νέο «βαρύ βομβαρδισμό από πυραύλους.

Nasrallah, the "defender of Lebanon,"

You realize that you won’t be able to return the residents of southern Lebanon to their homes until the residents of northern Israel return to theirs, right? pic.twitter.com/5VVYqu8pSI — Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2024

Με ισραηλινές πηγές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στον Λίβανο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε από τους Λιβανέζους πολίτες να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες.

«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο με το λαό του Λιβάνου, αλλά με τη Χεζμπολάχ. Για πολύ καιρό η Χεζμπολάχ σας χρησιμοποιούσε ως ανθρώπινες ασπίδες. Τοποθέτησε ρουκέτες στα σαλόνια σας και πυραύλους στο γκαράζ σας», είπε.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ απαγόρευσε σε Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους να ταξιδεύουν στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ χωρίς θωρακισμένο όχημα και προηγούμενη έγκριση ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα,

Η φονικότερη ημέρα 20 ετών με 500 νεκρούς

Η δεύτερη ημέρα ομοβροντίας εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ξεκινά με τον απολογισμό θυμάτων να φτάνει τους 500 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα. Με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών να αυξάνεται συνεχώς, οι Αρχές του Λιβάνουν μιλούν για γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων και πλήγματα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ασθενοφόρα.

Οικογένειες του Νοτίου Λιβάνου οδηγούνται μαζικά σε καταφύγια στην παραλιακή πόλη της Σιδώνας, όπου ξενοδοχεία και σχολεία έχουν ήδη κατακλυστεί.

Στην ανατολική πόλη Μπάαλμπεκ, το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι σχηματίστηκαν ουρές σε αρτοποιεία και βενζινάδικα.

Χεζμπολάχ: Ο Καράκι είναι σώος

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι απάντησε με μπαράζ ρουκετών, ακόμη και σε βάθος 60 χιλιομέτρων στο έδαφος του Ισραήλ. Με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών να αυξάνεται συνεχώς, οι Αρχές του Λιβάνουν μιλούν για γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων και πλήγματα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ασθενοφόρα.

In just a few hours, Israel has killed over 200 civilians across Lebanon.



Israel is not defending itself.



Israel is extending its genocide in Gaza to Lebanon. pic.twitter.com/0OSIE96b62 — sarah (@sahouraxo) September 23, 2024

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επιχείρηση «βέλη του βορρά» είχε στόχο το νούμερο τρία της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, ο οποίος σύμφωνα με τη φιλοιρανική οργάνωση είναι ασφαλής. Οι Ισραηλινοί κάνουν λόγο για νεκρούς μαχητές και χτυπήματα σε αποθήκες όπλων και σπίτια, όπου έκρυβαν τον οπλισμό τους τα μέλη της οργάνωσης, παρουσιάζοντας μάλιστα σχετικές φωτογραφίες.

A regular house in a regular village in Lebanon is attacked by Israel. A rocket stored there is launched directly at a neighbor's house, destroying it 👇 pic.twitter.com/jKHMPmjmMR — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 23, 2024

Η Χεζμπολάχ κρύβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων στη σοφίτα σπιτιού στο χωριό Χουμίνε Ελ Τάχτα στον Νότιο Λίβανο. Μπορείτε να δείτε εδώ τον πύραυλο να είναι κρυμμένος στο υδραυλικό σύστημα, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

ΕΕ: Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου

Με τον κίνδυνο γενικής ανάφλεξης στην περιοχή να γίνεται όλο και πιο ορατός, η διεθνής κοινότητας απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Γαλλία κι Αίγυπτος ζήτησαν την παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το Ιράκ έκτακτη σύνοδο των αραβικών κρατών.

Η κλιμάκωση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ανησυχητική. Μπορώ να πω ότι είμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου, τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζασκιάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στόχος του είναι να σύρει τη Μέση Ανατολή σε γενικευμένο πόλεμο, προκαλώντας την εμπλοκή της Τεχεράνης ενώ από το βήμα της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

