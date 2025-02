Σοκαριστικές εικόνες στο Ντιτρόιτ: Δρόμοι πλημμύρισαν από διαρροή και πάγωσαν από το πολικό ψύχος

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν λόγω μεγάλης διαρροής του δικτύου ύδρευσης πλημμύρισαν δρόμοι, οι οποίοι στη συνέχεια πάγωσαν λόγω του πολικού ψύχους. Σχεδόν 300 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία αφού η διαρροή πλημμύρισε τα σπίτια τους, αφήνοντάς τους χωρίς θέρμανση.

Φωτογραφίες και βίντεο

Flooding of homes and vehicles after a 54-inch transmission line water main ruptured due to extreme cold in a Southwest Detroit neighborhood. The first emergency call came in at 2 a.m. on Monday, with hundreds of people stranded in their homes as residents scrambled to find… pic.twitter.com/KWsBhYg6gd