Sky News: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ύποπτο πλοίο υπό Ρωσική σημαία με Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ένα φορτηγό πλοίο υπό ρωσική σημαία, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι μετέφερε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν στη Ρωσία. Το πλοίο ελλιμενίστηκε στο ρωσικό λιμάνι Όλια, κοντά στην Κασπία Θάλασσα, στις 4 Σεπτεμβρίου. Η πληροφορία προκάλεσε διπλωματικές αντιδράσεις, με τη Βρετανία να καλεί τον Ιρανό διπλωμάτη στο Λονδίνο για διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με ουκρανική πηγή που μίλησε στο Sky News, το πλοίο “Port Olya 3” μετέφερε περίπου 220 βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, πιθανόν για χρήση στον πόλεμο με την Ουκρανία. Οι δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε η ομάδα Sky News Data & Forensics δείχνουν το πλοίο ελλιμενισμένο στο λιμάνι Όλια στην περιοχή του Αστραχάν. Νωρίτερα, στις 29 Αυγούστου, το “Port Olya 3” βρισκόταν στο ιρανικό λιμάνι Amirabad.

