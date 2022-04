Σκληρές μάχες στη Μαριούπολη – Βομβαρδισμός με ρωσικά δακρυγόνα στη Ζαπορίζια

Σκληρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας και ειδικά στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, όπου περίπου 160.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Από διάδρομο διαφυγής άμαχοι έφτασαν χθες το βράδυ στη Ζαπορίζια, ωστόσο οι επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους οποίους μιλούν τα διεθνή μέσα δεν έχουν ακόμα ανοίξει.

Όπως δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ο στρατός της χώρας γύρω από το Κίεβο έχει ανακαταλάβει περισσότερες από 30 πόλεις και χωριά.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο όλων των εδαφών της περιφέρειας του Κιέβου, ανακοίνωσε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ. «Όλη η περιοχή του Κιέβου απελευθερώθηκε από τον εισβολέα» ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τους Ρώσους στρατιώτες ότι ναρκοθετούν σκοπίμως τις περιοχές της βόρειας Ουκρανίας από όπου αποσύρονται ή εκδιώκονται από τις ουκρανικές δυνάμεις καθώς η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις επιχειρήσεις της γύρω από την πρωτεύουσα για να επικεντρωθεί στις μάχες στα ανατολικά.

«Στον βορρά της χώρας μας, οι εισβολείς φεύγουν. Αργά, αλλά αισθητά. Σε ορισμένες περιοχές τους διώχνουμε με μάχες. Αλλού, εγκαταλείπουν οι ίδιοι τις θέσεις τους», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, χωρίς να παρουσιάσει κάποιες αποδείξεις. «Ναρκοθετούν όλα αυτά τα εδάφη. Τα σπίτια, τον εξοπλισμό, ακόμη και τα πτώματα», πρόσθεσε.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε και η πόλη Ενερχοντάρ στη Ζαπορίζια όπου ρωσικές δυνάμεις επενέβησαν με δακρυγόνα κατά Ουκρανών κατοίκων που κατήγγειλαν την εισβολή και ειδικά τους θανάτους παιδιών.

⚠️📽️ In occupied Enerhodar (Zaporizhzhia Oblast) the Russian tried to disperse the residents of the city, who gathered for a rally in support of Ukraine.#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #Putin #WAR #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/MY430s0kdq

— GeoInsider (@InsiderGeo) April 2, 2022