Σερβία: Φοιτητές καλούν σε γενική απεργία

Φοιτητές, οι οποίοι διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες κατά της διαφθοράς στη Σερβία, κάλεσαν σε γενική απεργία την Παρασκευή, για να αυξήσουν την πίεση επί της κυβέρνησης.

Σε έκκλησή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φοιτητές καλούν τους πολίτες «να μην δουλέψουν» την Παρασκευή, «να μην κάνουν ψώνια» και να μην πάνε «στο εστιατόριο».

Η κατάρρευση, την 1η Νοεμβρίου, του στέγαστρου από μπετόν στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σερβίας, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, έχει προκαλέσει το πιο μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης που έχει γνωρίσει εδώ και χρόνια η χώρα.

Tens of thousands of students protested outside Serbia's state broadcaster, demanding transparency and accountability. pic.twitter.com/EvNjZMFy9A

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν επανειλημμένα συγκεντρώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στο Βελιγράδι και σε δεκάδες άλλες πόλεις, βλέπουν στο δυστύχημα αυτό το αποτέλεσμα της διαφθοράς: ο σιδηροδρομικός σταθμός είχε μόλις ανακαινισθεί, με συμβόλαια εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δοθεί σε κινεζικές, ουγγρικές και γαλλικές επιχειρήσεις.

«Η διαφθορά σκοτώνει», φωνάζουν οι διαδηλωτές στις συγκεντρώσεις τους και έχουν στα πανό τους ένα ματωμένο χέρι, που έχει γίνει σύμβολο του κινήματος.

Μεταξύ των διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων και των συμβολαίων που σχετίζονται με την ανακαίνιση του σταθμού, αλλά επίσης η αύξηση του προϋπολογισμού για τα πανεπιστήμια, ο τερματισμός των επιθέσεων εναντίον των διαδηλωτών και η πλήρης διαφάνεια στην έρευνα για το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ.

Στο Instagram, οι φοιτητές που καλούν σε γενική απεργία ζητούν από τους εργαζομένους «να μην πάνε να δουλέψουν την Παρασκευή», «να μιλήσουν στους συναδέλφους τους για να οργανώσουν μια στάση εργασίας» και, αν φοβούνται τον εργοδότη τους, «να πάρουν μία ημέρα άδεια».

We stand with Serbian students! 🇷🇸



We support the youth in Serbia fighting for their civil rights and democratic freedoms.



Vučić government must be held accountable! pic.twitter.com/l3jSIdeEqY